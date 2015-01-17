На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским ночью полностью перекроют проезд транспорта

Дорога будет перекрыты в период наименьшей интенсивности движения.

На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение перекроют на внутреннем кольце с 00:00 до 00:20 в ночь с 10 на 11 июня, на внешнем кольце — в это же время, но в ночь с 11 на 12 июня.

На участке будут устанавливать П-образную металлическую опору. В будущем на ней будут отобраться знаки переменной информации. Чтобы обеспечить безопасность водителей и пассажиров, дорогу придется временно перекрыть.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на мосту через Муринский ручей на КАД Петербурга ограничат движение на три дня.

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