На мосту через Муринский ручей на КАД Петербурга ограничат движение на три дня

Две полосы для движения будут открыты.

На мосту КАД через Муринский ручей на трое суток перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение на участке ограничат с 10 на 12 июня. Там будут монтировать балки пролетного строения. Недоступны для движения будут полоса безопасности, первая и вторая полоса на внешнем кольце КАД. На третьей и четвертой разрешенная скорость движения не будет превышать 50 км/час.

Водителей предупредят о работах с помощью дорожных знаков, световой сигнализации и информации на табло.

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