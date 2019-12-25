  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Срок ремонта Рябовского шоссе сократят по требованию ГАТИ
Сегодня, 15:18
111
nadezhda_sib

Срок ремонта Рябовского шоссе сократят по требованию ГАТИ

0 0

Если ограничить движение на 2 месяца, на участке постоянно будет скапливаться пробка.

Государственная административно-техническая инспекция попросила подрядчика сократить период ограничения движения по Рябовскому шоссе. Речь идет об участке от улицы Коммуны до улицы Ковалевской. В ГАТИ считают, что ограничивать движение на 2 месяца — слишком долго. 

Дело в том, что магистраль продолжает Дорога жизни, которая ведет во Всеволожский район. Ограничения затруднят транспортную ситуацию. Подрядчик АО "ВАД" хотел вести работы с 27 мая по 27 июля. 

Кроме того, с 23 мая на месяц планировали ограничить движение на Бармалеевской улице от Большой Пушкарской до Левашовского проспекта. О новых сроках производства работ сообщат дополнительно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что движение по 10-й Советской улице закроют на два месяца. 

Фото: Piter.TV

Теги: гати, дорожные работы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии