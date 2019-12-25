Движение по 10-й Советской улице закроют на два месяца

Ограничения связаны с ремонтными работами.

С пятницы, 21 мая, по 31 июля закроют движение по участку 10-й Советской от Новгородской до Мытнинской улицы, передает пресс-служба ГАТИ.

С сегодняшнего дня по 13 июня также ограничат движение по улице Ольги Форш от Учительской до Тимуровской улицы. С завтрашнего дня, 22 мая по 26 мая и с 6 по 10 октября ограничивается движение по Мончегорской улице от Малого проспекта Петроградской стороны до Большого проспекта Петроградской стороны.

Ранее мы писали, что на КАД Петербурга ограничат движение грузовиков из-за ПМЭФ.

Фото: Piter.tv