На КАД Петербурга ограничат движение грузовиков из-за ПМЭФ

Водителей призывают заранее простраивать маршрут и учитывать ограничения.

В Петербурге в дни проведения международного экономического форума (ПМЭФ) будет ограничено движение грузовых автомобилей на участке КАД, передает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, со 2 по 5 июня на участке с 60-го по 94-й километр – от транспортной развязки на пересечении с Софийской улицей до транспортной развязки на пересечении с Ропшинским шоссе – ограничат движение грузовиков. Отметим, что речь идет об авто массой более 3,5 тонны. Для них ограничение будет действовать и по внутреннему, и по внешнему кольцу.

Ранее мы писали, что эксперты поделились мнением о приезде Путина на ПМЭФ.

Фото: Piter.tv