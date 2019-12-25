Эксперты поделились мнением о приезде Путина на ПМЭФ

Президент примет участие в форуме в очном формате.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали приезд Путина на ПМЭФ. Они считают, что в кратком сообщении о его приезде скрыто много "если".

Во-первых, подразумевается, что пандемия будет идти на спад и иностранцы смогут приехать в Россию на мероприятие. Во-вторых, ситуация будет все-таки не настолько благополучна, чтобы Путин мог выступать на многолюдном мероприятии в помещении. Кроме того, об это свидетельствует и то, что эмир Катара и канцлер Австрии будут присутствовать по видеосвязи.

Выступление президента запланировано на 4 июня. Сам форум будет проходить 2-5 июня.

Фото: сайт "Экспофорума"