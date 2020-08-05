После ДТП на Северном проспекте госпитализировали женщину

Серьёзное ДТП с участием Hyundai Tucson и Ford Focus произошло 22 июня в Калининском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
Иномарки столкнулись на перекрёстке Северного проспекта и улицы Вавиловых. Белый Hyundai на большой скорости сталкивается с поворачивающим Ford.
Пострадали три человека, женщину с ушибом грудной клетки госпитализировали.
Ранее при столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти погибли двое.
Видео: Piter.tv
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