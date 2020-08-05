После ДТП на Северном проспекте госпитализировали женщину

Всего пострадали трое человек.

Серьёзное ДТП с участием Hyundai Tucson и Ford Focus произошло 22 июня в Калининском районе Петербурга. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

Иномарки столкнулись на перекрёстке Северного проспекта и улицы Вавиловых. Белый Hyundai на большой скорости сталкивается с поворачивающим Ford.

Пострадали три человека, женщину с ушибом грудной клетки госпитализировали.

Ранее при столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти погибли двое.

Видео: Piter.tv