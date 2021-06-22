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При столкновении мотоцикла и велосипеда в Ленобласти погибли двое

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Авария произошла на дороге 41К-066, на 7-м километре между деревней Вартемяги и посёлком Токсово.

В ночь на 22 июня во Всеволожском районе Ленобласти в результате ДТП погибли два человека. Об это сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на дороге 41К-066, на 7-м километре между деревней Вартемяги и посёлком Токсово. По предварительной информации, велосипедист выехал на встречку и столкнулся с мотоциклом Honda. После столкновения велосипедиста отбросило на Volkswagen, который двигался на встречу мотоциклу.

От полученных травм на месте происшествия погиб 44-летний велосипедист и и 40-летний водитель мотоцикла.

Ранее велосипедист впал в кому после ДТП на пешеходном переходе на Энгельса.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: велосипедист, мотоциклист
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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