Hyundai Tucson насмерть сбил пешехода в Кингисеппском районе

За рулём был 61-летний водитель

Проводится поверка по факту смертельного наезда на пешехода в Кингисеппском районе Ленобласти. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около девяти часов вечера 1 сентября на 248 км автодороги "Псков – Гдов –Сланцы – Кингисепп – Краколье" в деревне Куровицы Кингисеппского района Ленобласти 61-летний водитель Hyundai Tucson вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 47-летнего мужчину.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Установлено, что за 2024 год водитель 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД (по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ).

Также накануне на КАД Петербурга произошла смертельная авария с лосем.

Фото: Piter.tv