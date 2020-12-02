У начальника СПб-Балтийской дистанции электроснабжения угнали иномарку за 1,4 млн рублей

Автомобиль застрахован, приобретен в кредит.

В четверг, 25 февраля, в полицию Петербурга через службу "112" обратился начальник СПб-Балтийской дистанции электроснабжения и заявил об угоне своего автомобиля марки Hyundai Tucson. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Машина была припаркована возле дома №12 на улице Сикейроса. Ее угнали в период с 20:00 24 февраля до 06:00 25 февраля. Сумма ущерба составила 1,4 млн рублей.

Автомобиль белого цвета 2019 года выпуска застрахован, приобретен в кредит. Дополнительно системой слежения не оборудован.

Стражи порядка изъяли 2 ключа, СТС, ПТС, проводилось фотографирование. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что главный казначей Петербурга лишился кроссовера за 1,8 млн рублей.

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