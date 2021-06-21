На станции Кушелевка поезд насмерть сбил 35-летнего мужчину

Он переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Петербургскими транспортными полицейскими проводится проверка по факту травмирования на станции Кушелевка. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 17 километре 5 пикета железнодорожной станции Кушелевка поездом сообщением "Москва – Петрозаводск" совершен наезд на человека.

На момент приближения поезда 35-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист неоднократно подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Из-за пожара на станции в Ростовской области утром 21 июля задерживаются 26 поездов.

Фото: Piter.tv