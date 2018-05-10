Из-за пожара на станции в Ростовской области задерживаются 26 поездов

Власти региона рассказали о ситуации с движением железнодорожного транспорта.

Падение обломков беспилотников на станции Каменоломни в Ростовской области привело к сбою графика движения поездов. На текущий момент задерживаются 26 пассажирских составов. Соответствующее заявление сделали через собственный Telegram-канал представители Северо-Кавказской железной дороги. Вагоны проезжают станцию Каменоломня со сниженной скоростью. Для отдельных случаев задержки в маршруте могут составлять до 4,5 часов.

В связи с падением обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Для ликвидации пожара был задействован пожарный поезд. пост в соцсетях

Мероприятия по ликвидации последствий происшествия координирует оперативный штаб. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил журналистам о том, что из-за падения обломков БПЛА загорелась кровля строений на местной железнодорожной станции. Также в поселке загорелся цветочный магазин. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В субботу из-за падения обломков БПЛА на железнодорожном перегоне "Лихая — Замчалово" в Ростовской области были задержаны 132 пассажирских поезда.

На фоне ночной атаки БПЛА на Москву авиарейсы перенаправили в Пулково.

Фото: Pite.tv