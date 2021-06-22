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На видео попал ночной поджог автомобиля на проспекте Обуховской Обороны

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По словам очевидцев, они услышали хлопок.

В Невском районе неизвестный поджег автомобиль и скрылся. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах во вторник, 22 июня. 

Инцидент произошел в ночь на 22 июня. На кадрах можно увидеть, как неизвестный мужчина подходит к автомобилю Kia. После того, как мужчина провёл пару минут у машины, она резко загорелась. 

В 1:15 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Невском района Петербурга у дома №140 по проспекту Обуховской Обороны. На месте спасатели увидели полыхающий по всей площади автомобиль. Хозяина на месте не было.

Ликвидировать пожар удалось спустя несколько минут, в 1:24. В настоящий момент уточняются детали происшествия.

Ранее мы писали, что суд Петербурга арестовал полицейского и его напарников за поджог иномарки.

Видео: Piter.tv

Теги: автомобиль, поджог, проспект обуховской стороны
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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