Суд Петербурга арестовал полицейского и его напарников за поджог иномарки

Правонарушители арестованы до 15 августа этого года.

Невский районный суд Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского Артура Васильева, инженера Владимира Левченко и их напарника Алексея Александрова. Они обвиняются в совершении преступления по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Об этом в пятницу, 18 июня, в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 14 июня этого года с 2:30 по 2:45 у дома №8 по Шлиссельбургскому проспекту. Мужчины подожгли автомобиль BMW, а после скрылись. Ущерб оценивается в 150 тыс. рублей.

Позже выяснилось, что Васильев совершил преступление во время дежурства. Свою вину полицейский признал. Остальные участники уже ранее были судимы, Александров свою вину признал, а вот Левченко оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда.

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