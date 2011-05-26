Что произошло в Петербурге 20 сентября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события понедельника, 20 сентября.

Что произошло в Петербурге в понедельник, 20 сентября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Явка на выборах в Петербурге составила около 36%.

Явка на выборы в Госдуму в городе составила 37,35%, а в Законодательное собрание – 35,52%. По первому голосованию обработано 85,74% бюллетеней, по второму – 86,61%. По словам члена Горизбиркома Петербурга Юрия Кузьмина, участковые комиссии впервые работают с сейф-пакетами, поэтому считают результаты медленно. В ГИК считают, что процедурные нарушения не повлияют на итоги голосования.

Водителя соцтакси, поднявшего руку на пенсионерку, заключили под стражу.

Байман Кулиев подозревается в хулиганстве и побоях. 15 сентября у поликлиники на Кавалерградской улице мужчина накричал на пожилую пассажирку и распустил руки. После конфликта он не вызвал пенсионерке скорую, а в полиции не сознался в содеянном. Под арестом Кулиев останется до 14-го октября.

После стрельбы в Перми в вузах Петербурга вводят повышенные меры безопасности.

Неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По данным Следственного комитета, восемь человек погибли, есть раненые.

В связи с случившимся, службам безопасности петербургских вузов дали указания усилить контроль. По словам председателя Совета ректоров вуза региона Алексея Демидова, образовательные организации не застрахованы от подобных трагедий.

После пожара на Дачном проспекте в квартире обнаружили труп мужчины.

Пожар разгорелся около двух часов ночи в понедельник, в трехкомнатной квартире обгорела кухня и коридор на площади 16 квадратных метров. Причина возгорания неизвестна, огонь ликвидировали спустя 40 минут силами 20 пожарных и 4 единиц техники. После тушения пламени в квартире обнаружили погибшего мужчину.

На перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева "Субару" вылетел на тротуар и сбил двух прохожих.

Авария произошла накануне вечером, причиной мог стать опасный маневр неустановленного водителя. Из-за него якобы подрезанный "Субару" оказался на тротуаре и сбил мужчину и женщину. Обоих пострадавших госпитализировали с сотрясением мозга, закрытыми черепно-мозговыми травмами, ушибами. По факту ДТП идет проверка.

Похожая авария случилась на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка: неизвестный водитель на "Кадиллаке" сбил двух подростков. Девятиклассница госпитализирована, 17-летний юноша отпущен домой после оказания медпомощи. Автомобилист с места ДТП скрылся, но вскоре его разыскала полиция.

Полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников.

С августа по сентябрь злоумышленники приходили к пенсионерам "осматривать батареи" и уходили с украденными сбережениями. 29-летний житель Владимирской области, 26-летний уроженец Красноярского края и 32-летний житель Архангельской области были судимы ранее. В разном составе мужчины совершили как минимум три преступления.

Коллаж: Piter.TV

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП; пресс-служба ГУ МВД