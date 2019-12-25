Водитель Cadillac сбил подростков на Лиговском проспекте и скрылся

Водителя иномарки разыскивает полиция.

На пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка неизвестный водитель на Cadillac Escalade сбил двух подростков. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Водитель Cadillac Escalade 19 сентября в 17:24 совершил наезд на переходивших в зоне пешеходного перехода по разрешающему зеленому сигналу светофора 17-летнего молодого человека и 15-летнюю девятиклассницу. Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, молодой человек с отказом от госпитализации отпущен домой.

Водителя иномарки разыскивает полиция.

Ранее на Каменоостровском проспекте "Субару" вылетел на тротуар и сбил двух прохожих.

Фото: Piter.tv