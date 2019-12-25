На Каменоостровском проспекте "Субару" вылетел на тротуар и сбил двух прохожих

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Вечером 18 сентября в Петроградском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Около 18:30 на перекрестке Каменоостровского проспекта и улицы Куйбышева автомобиль "Субару" вылетел на тротуар и сбил двух прохожих. По данным "Мегаполиса", на пути у иномарки стояли 44-летний мужчина, которого госпитализировали с травмой позвоночника, и 36-летняя женщина. Ее увезли в больницу с многочисленными ушибами. Кроме того, у обоих диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По предварительной информации, причиной аварии стал опасный маневр неустановленного водителя. Он якобы подрезал "Субару" и скрылся.

По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: megapolisonline.ru