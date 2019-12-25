Катер, затонувший после столкновения с Кантемировским мостом, вытащили из воды

Под водой катер пробыл почти 10 часов.

В субботу, 18 сентября, затонувший после столкновения с опорой Кантемировского моста катер подняли из воды, где он пробыл почти 10 часов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На месте происшествия работал специальный кран, который на четырех мощных тросах поднял судно. Судя по фотографии, у катера сильные повреждения в передней боковой части.

Напомним, в субботу, 18 сентября, ранним утром в Петроградском районе произошла авария в акватории Большой Невки. Примерно в 6:00 в опору Кантемировского моста влетел катер Bayliner. В результате случившегося пострадали несколько человек. Медики диагностировали у них переломы, ушибы и раны. Их госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.

Ранее на набережной канала Грибоедова затонул катер.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры