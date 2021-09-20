После пожара на Дачном проспекте в квартире обнаружили труп мужчины

Во время пожара люди кричали о помощи.

Ночью на Дачном проспекте в Кировском районе произошел пожар. После происшествия в квартире обнаружили погибшего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило 20-го сентября в 01:57. В трехкомнатной квартире в доме №3/1 обгорела кухня и коридор. Общая площадь возгорания составила 16 кв. метров. Пожар ликвидировали в 02:37.

К ликвидации огня привлекли 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе на Конной нашли труп мужчины в гипсе и с тату "Бухара".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Семен Горбунков