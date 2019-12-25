Во дворе на Конной нашли труп мужчины в гипсе и с тату "Бухара"

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Во дворе на Конной улице был обнаружен труп мужчины. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

О найденном трупе полиции сообщила женщина. На месте полицейские обнаружили труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Приметы: мужчина славянской внешности, на вид около 50 лет, худой, волосы тёмные, одет в синие джинсы, клетчатую рубашку, зелёную куртку, красные кроссовки. Правая рука у погибшего в гипсе, на кисти правой руки татуировка "Бухара" (один из древнейших городов Центральной Азии, административный центр Бухарской области Узбекистана).

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе дворник обнаружил в подвале дома на Руднева мумию мужчины.

Фото: Piter.tv