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Дворник обнаружил в подвале дома на Руднева мумию мужчины
Сегодня, 9:55
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Дворник обнаружил в подвале дома на Руднева мумию мужчины

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Тело погибшего направили в морг, его личность пока не установили.

Накануне, 15 сентября, в полицию обратился 36-летний дворник из Выборгского района и сообщил, что нашел труп в подвале дома на улице Руднева. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

К моменту тело неизвестного мумифицировалось, на трупе частично сохранились брюки черного цвета. Тело отправили в морг для выяснений причины смерти. Документов при мужчине не нашли, поэтому предстоит выяснить личность погибшего. 

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после проведения проверки.

Ранее мы писали, что при аварийной посадке самолета из Антальи в Пулково никто не пострадал.

Фото: Piter.tv

Теги: найден труп, петербург, происшествие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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