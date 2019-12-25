Водителя соцтакси после скандала на Кавалергардской заключили под стражу

Подозреваемый просил более мягкую меру.

Водителя социального такси, который оскорбил пенсионерку и мог ударить ее по голове, заключили под стражу. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Байман Кулиев подозревается по статьям "Хулиганство" и "Побои". Напомним, конфликт произошел 15-го сентября на Кавалергардской улице. По словам очевидца, пассажирка опаздывала, что разозлило водителя. Когда инвалид первой группы села в машину, водитель начал кричать. Она решила покинуть салон, после чего получила удар.

По мнению дознания, преступления являются дерзкими и циничными. Если Кулиев будет находиться на свободе, но может продолжить заниматься преступной деятельностью. После конфликта он не вызвал женщине скорую помощь и не сознался в содеянном полиции.

Подозреваемый просил не арестовывать его, так как он кормит свою семью. Водитель останется под арестом до 14-го октября.

Фото: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга