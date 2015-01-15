В ОП предложили обеспечить всех многодетных социальным такси

Сергей Рыбальченко рассказал о предложениях по перевозке детей.

Все многодетные семьи в России, вне зависимости от условий их проживания, должны иметь доступ к социальному такси с достаточным числом мест для детей. Соответствующую позицию журналистам информационного агентства "ТАСС" огласил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт объяснил, что согласно нормам, перевозить ребенка до 12 лет можно только в детском кресле. Однако во многие автомобили на заднее сиденье влезает не больше двух таких кресел. Этого числа недостаточно для многодетных семей. В случаях, когда перевести нужно три ребенка, граждане должны получить возможность вызова специального социального такси. Организовать такую работу по стране можно с привлечением сил подрядных компаний с машинами большой вместимости. В ОП уточнили, что в некоторых поездках многодетные семьи также должны иметь право на льготный тариф, субсидируемый федеральным правительством.

Те же самые минивэны, где таких кресел может быть много - не менее трех... Допустим, семья могла бы им воспользоваться несколько раз в месяц или, например, не более трех раз в неделю. Сергей Рыбальченко, эксперт

Фото: Piter.tv