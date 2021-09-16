Полиция Петербурга опубликовала видео с водителем соцтакси, который ударил 70-летнюю женщину

По словам очевидца, причиной агрессии стало опоздание пассажирки.

Полиция Петербурга показала видео с конфликта между водителем социального такси и пассажиркой, который произошел 15-го сентября. По предварительным данным, мужчина оскорбил пенсионерку и ударил ее.

Инцидент произошел накануне у поликлиники на Кавалергадской улицы. Водитель был недоволен, что пожилая женщина опаздывает и начал на нее кричать. Не обошлось без рукоприкладства. Инвалид второй группы не поехала с агрессором, после чего он плюнул в ее сторону. Ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура и полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 57-летнего мужчину доставили в отделение.

По информации "Фонтанки", Смольный собирается разорвать контракт с перевозчиком, который оказывает услуги по перевозке граждан — ООО "Такси блюз". Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков считает, что своими действиями водитель опозорил не только себя, но и компанию, город, своих коллег.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области