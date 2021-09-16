Водитель социального такси в Петербурге оскорбил пожилую пассажирку

Также, по словам свидетельницы, он ударил женщину.

Петербурженка засняла скандал с участием водителя социального такси 15-го сентября. По словам девушки, водитель кричал на пенсионерку и ударил ее за то, что пожилая женщина слишком долго шла к машине. Об этом рассказал "Мегаполис".

Инцидент произошел у поликлиники №38 на Кавалергадской улице, 26. Автор видео рассказала о том, что водитель начал кричать на пассажирку еще по телефону. Он был недоволен тем, что он уже подъехал к поликлинике, а ее еще нет. На этом агрессивное поведение мужчины не закончилось. Свидетельница произошедшего утверждает, что водитель ударил пенсионерку по голове, когда та решила покинуть салон машины. На кадрах слышно, что она плакала. На видео попал момент, когда мужчина решил плюнуть в сторону петербурженок.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербурженка отсудила у социального такси 200 тысяч рублей.

Видео: Мегаполис