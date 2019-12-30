Петербурженка отсудила у социального такси 200 тысяч рублей

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, инцидент произошёл в Рождество.
Петербурженка вызвала социальное "Такси-блюз", так как она относится к маломобильной группе населения. Женщина собиралась в Театр музыкальной комедии на мюзикл "Бал Вампиров".
С помощью специальной платформы женщине удалось сесть в автомобиль, но уже рядом с театром механизм не сработал. Она упала спиной на наледь и получила сотрясение мозга.
Однако ей удалось отсудить 200 тысяч рублей у такси за неудачную высадку.
Ранее мы сообщили, что Верховный суд поддержал петербуржца в споре с "Альфа-банком".
Фото: Pixabay
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