Верховный суд поддержал петербуржца в споре с "Альфа-банком"

Сотрудница банка отказалась открыть мужчине счёт.

Верховный суд отменил решения двух судов в Санкт-Петербурге, которые отклонили иск петербуржца против "Альфа-банка" и направил дело на пересмотр в Дзержинский районный суд - об этом стало известно из постановления, опубликованного на его сайте.

Константин Шамко обратился в суд после того, как "Альфа-банк" в 2017 году отказался открывать ему счёт. Свои действия сотрудники оправдывают статьей закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Однако в постановлении Верховного суда указано, что объективных причин для отказа у банка не было. Сотрудница отклонила желание Шамко открыть банковский счёт, основываясь на своём "субъективном мнении": ей показалось, что у мужчины "низкий социальный статус".



Константин Шамко подал жалобу с требованием признать незаконными постановления двух предыдущих судов, а также открыть ему счёт в "Альфа-банке" и выплатить моральную компенсацию в 200 тысяч рублей.



Ранее мы сообщили, что эксперты дали советы по защите от мошенничества с банкоматами.

Фото: Верховный суд России