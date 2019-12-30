Эксперты дали советы по защите от мошенничества с банкоматами

Эксперты напомнили, что довольно часто для получения ПИН-кода банковской карты мошенники устанавливают в банкоматы считыватели и клавиатуру.

Эксперты Роскачества дали рекомендации, как избежать мошеннических действий при пользовании банкоматами. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

Эсперты напомнили, что довольно часто для получения ПИН-кода банковской карты мошенники устанавливают в банкоматы считыватели и клавиатуру. Специалисты рекомендуют пользоваться банкоматами, которые находятся внутри банка, так как в таком случае у мошенников меньше шансов установить туда дополнительные считывающие устройства. Также россиянам посоветовали вставлять карту в банкомат, только если на экране представлена заставка банка, и прикрывать клавиатуру рукой при вводе ПИН-кода.

Наличие накладки или считывателя рекомендуют проверять с помощью клея или скотча, а также нужно проверить подвижность устройства при прикосновении. При обнаружении считывателей следует уведомить об этом банковских сотрудников и не снимать их самостоятельно. Если карта уже находится в банкомате, следует обратиться в банк для её блокировки.

Также злоумышленники иногда специально оставляют карту в банкомате, а потом обвиняют того, кто её достал, в краже денег со счета. В этом случае стоит сразу пойти в полицию.

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