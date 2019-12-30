В WhatsApp появился "новогодний вирус"

Мошенники нашли способ получить доступ к личным данным пользователей.

В приложении WhatsApp обнаружил опасный вирус. Об этом сообщил зарубежный портал Gizchina.

В преддверии новогодних праздников мошенники присылают пользователем сообщения. В них содержится ссылка, перейдя по которой владелец гаджета откроет доступ для своих личных данных для злоумышленников. Опасные ссылки замаскированы под новогодние приветствия, на которые нужно нажать, чтобы прочитать их.

Напомним, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет работать на ряде устройств со старыми версиями ОС iOS и Android.

Видео: YouTube / Hayls World, Mrwhosetheboss