Некоторые функции уже отключены с 31 декабря 2019 года.

WhatsApp перестанет работать на ряде устройств со старыми версиями ОС iOS и Android. Это произойдет с 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы продолжать использовать приложение, устройство должно быть оснащено новыми версиями ОС. Для Андроида подходящими будут версии, начиная от 4.0.3 и выше, для iOS - 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Если версия пользователя устарела, то он не будет иметь возможность входить в учетную запись. Также постепенно отключатся некоторые функции мессенджера. Это произойдет в любой момент. С 31 декабря подобные ограничения ввелись для пользователей гаджетов от Windows Phone.

Ранее Piter.tv писал о том, что в новой версии WhatsApp появятся "исчезающие сообщения".