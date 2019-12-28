В новой версии WhatsApp появятся "исчезающие сообщения"

Функция будет доступна только в групповых чатах.

В новой бета-версии WhatsApp появилась новая функция исчезающих сообщений. Об этом пишет WABetaInfo.

Функция будет доступна только для ОС iOS и Android и только в групповых чатах. Память телефона будет очищаться от старых сообщений за счет автоматического удаления. Включить автоматическую очистку смогут только администраторы групп, для простых участников она будет недоступна.

Приложение WhatsApp является одним из самых популярных в мире программ для обмена сообщениями. По данным на февраль 2019 года, мессенджером пользуются более 1,5 млрд человек.

Ранее был составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия.

Видео: YouTube / Hayls World, Mrwhosetheboss