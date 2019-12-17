Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Также аналитики назвали наиболее успешные продукты с точки зрения экономики.

Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.

Глобальным лидером стала компания Facebook. Сразу четыре ее приложения оказались в топ-4 по числу скачивания в iOS и Google Play с 2010 по 2019 гг. Речь идет о Facebook, Messenger, WhatsApp и Instagram. В топе-5 также оказался Snapchat.

В России лидируют WhatsApp, VK и Viber. Далее следуют Instagram и Sberbank Online.

Кроме того, аналитики назвали наиболее успешные продукты с точки зрения экономики. Больше всего денег пользователи интернета потратили в стриминговом сервисе Netflix. На втором месте стоит приложение для знакомств Tinder, на третьем — Pandora Music. В РФ первые две строчки по доходам заняли VK и OK.ru.

Самой скачиваемой игрой последних 10 лет как в России, так и во всем мире стала датская Subway Surfers. В тройке лидеров также оказались Candy Crush Saga и Temple Run 2.

Ранее был составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года.