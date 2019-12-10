Сервис уйдет со старых ОС.

У миллионов пользователей с 2020 года перестанет работать WhatsApp. По данным Daily Mail, мессенджер прекратит функционировать на устаревших телефонах. Проблему заметят пользователи ОС Windows Mobile, Android и iOS.

Старые операционные системы не предоставляют мессенджеру необходимые технические возможности. С 31 декабря 2019 года WhatsApp "расстается" с телефонами на базе Windows Phone. С 1 февраля 2020 года WP не будет работать с Android от версии 2.3.7 и старше. Не повезет и пользователям iOS до 8 версии включительно. Клиенты не смогут создать новые учетные записи в приложении или проверять уже существующие.

Ранее Piter.tv писал о том, что в WhatsApp появилась функция напоминаний.

Видео: YouTube/Hayls World, Mrwhosetheboss