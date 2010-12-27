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В WhatsApp появилась функция напоминаний
Сегодня, 9:30
28
lesjasap

В WhatsApp появилась функция напоминаний

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Получить ее можно по платной подписке.

В WhatsApp появилась функция напоминаний. Об этом стало известно через пресс-службу компании. Пользователи мессенджера смогут создавать задачи и получать о них напоминания. Функция создана совместно с сервисом Any.do.

Она получила название Reminders ("WhatsApp Напоминания"). Воспользоваться ей можно по платной подписке на всех гаджетах. Для создания задачи нужно отправить боту сообщение с указанием времени напоминания. Также для формирования задачи ее можно пересылать от другого пользователя.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дуров призвал удалить WhatsApp с телефонов.

Фото: Piter.tv
 

Теги: whatsapp, напоминания, новый сервис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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