Получить ее можно по платной подписке.

В WhatsApp появилась функция напоминаний. Об этом стало известно через пресс-службу компании. Пользователи мессенджера смогут создавать задачи и получать о них напоминания. Функция создана совместно с сервисом Any.do.

Она получила название Reminders ("WhatsApp Напоминания"). Воспользоваться ей можно по платной подписке на всех гаджетах. Для создания задачи нужно отправить боту сообщение с указанием времени напоминания. Также для формирования задачи ее можно пересылать от другого пользователя.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дуров призвал удалить WhatsApp с телефонов.

Фото: Piter.tv

