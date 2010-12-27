В WhatsApp появилась функция напоминаний. Об этом стало известно через пресс-службу компании. Пользователи мессенджера смогут создавать задачи и получать о них напоминания. Функция создана совместно с сервисом Any.do.
Она получила название Reminders ("WhatsApp Напоминания"). Воспользоваться ей можно по платной подписке на всех гаджетах. Для создания задачи нужно отправить боту сообщение с указанием времени напоминания. Также для формирования задачи ее можно пересылать от другого пользователя.
Ранее Piter.tv писал о том, что Дуров призвал удалить WhatsApp с телефонов.
Фото: Piter.tv
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