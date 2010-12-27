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Сегодня, 22:02
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Rybka123

Дуров призвал удалить WhatsApp с телефонов

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Предприниматель считает приложение небезопасным для пользователей.

Основатель "Вконтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp. Об этом написал в своем мессенджере.

Дуров подчеркнул, что уже ранее говорил об уязвимостях программы WhatsApp. Он отметил, что недочеты приложения, позволяют хакерам и спецслужбам получать доступ к личной информации пользователей. 

Предприниматель добавил, что считает наличие уязвимости намеренным допущением авторов программы. По его мнению, WhatsApp необходимо удалить, чтобы избежать утечки личной переписки и файлов. 

Видео: YouTube/

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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