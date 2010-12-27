Дуров призвал удалить WhatsApp с телефонов

Предприниматель считает приложение небезопасным для пользователей.

Основатель "Вконтакте" и Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp. Об этом написал в своем мессенджере.

Дуров подчеркнул, что уже ранее говорил об уязвимостях программы WhatsApp. Он отметил, что недочеты приложения, позволяют хакерам и спецслужбам получать доступ к личной информации пользователей.

Предприниматель добавил, что считает наличие уязвимости намеренным допущением авторов программы. По его мнению, WhatsApp необходимо удалить, чтобы избежать утечки личной переписки и файлов.

Видео: YouTube/