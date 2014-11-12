Перевозчики социального такси выбраны в Петербурге

Заявленные транспортными компаниями цифры включают 1343 обычных легковых автомобиля и дополнительно 34 специализированных машины, оснащённые аппарелями и подъёмниками.

В Петербурге завершился этап квалификации фирм, претендующих на предоставление услуг социального такси в 2026 году. Как проинформировал Комитет по транспорту, доступ к оказанию социальных перевозок получили 27 компаний, прошедшие контроль состояния автомобильного парка, включавшего специализированные авто с подъёмниками.

Заявленные транспортными компаниями цифры включают 1343 обычных легковых автомобиля и дополнительно 34 специализированных машины, оснащённые аппарелями и подъёмниками. Значимым моментом процедуры стала проверка технического состояния всей автомобильной техники на специальной площадке ГИБДД совместно с представителями общественных объединений инвалидов, что подтверждает открытость процесса и нацеленность на потребности маломобильных граждан.

Согласно информации Комитета по транспорту, в нынешнем 2025 году аналогичные услуги предоставляют также 27 перевозчиков, располагающих 1464 обычными машинами и 39 специализированными транспортными средствами. За первые девять месяцев текущего года услугами социального такси воспользовалось 27 953 петербуржца, совершившие свыше 612 тысяч поездок, что свидетельствует о высоком спросе на данную социальную поддержку.

Процедура конкурсного отбора исполнителей социальных перевозок организована Комитетом по транспорту ежегодно. В текущем году приём заявок проводился с 1 августа по 15 сентября. Одно из обязательных условий допуска — наличие у участника конкурса как минимум одного транспортного средства, оборудованного для перевозки людей с инвалидностью.

Социальное такси служит важной дополнительной мерой социальной помощи людям с ограниченными возможностями передвижения. Пассажир оплачивает лишь небольшую часть проезда (от 10% до 50%), остальное покрывается бюджетом города. Данная услуга предназначена для перемещения между социальнозначимыми объектами и местом проживания, а также между разными объектами социальной инфраструктуры, значительно облегчая передвижение нуждающихся граждан.

