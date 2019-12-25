За 9 месяцев сотрудники ГАТИ Петербурга провели более 32 тыс. осмотров объектов городской среды

. Организация предпринимает активные шаги по предотвращению возможных нарушений, прибегая к предупреждениям и консультативным мероприятиям.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга показала отличные результаты в сохранении порядка и достойного состояния городской среды. За первые 9 месяцев 2025 года специалистами ведомства выполнено свыше 32 тыс. обследований объектов, при этом статистические данные демонстрируют устойчивый тренд к снижению числа нарушений, а всё большее количество территорий поддерживается в хорошем состоянии.

Основная концепция работы ГАТИ строится на профилактике. Организация предпринимает активные шаги по предотвращению возможных нарушений, прибегая к предупреждениям и консультативным мероприятиям. За указанный период было выдано около 6 тыс. предостережений, организовано более 2 тыс. консультаций и произведено свыше 200 профилактических выездов. Такой подход позволяет своевременно выявлять и решать возникающие проблемы, не доводя ситуацию до наложения штрафных санкций.

Практика активного взаимодействия с собственниками объектов дала положительные плоды: свыше 3,5 тыс. нарушений были устранены добровольным порядком, без применения административных наказаний. Это отражает повышение уровня осознанности и ответственности участников городского хозяйства.

Одновременно с профилактическими мерами ГАТИ внедряет новаторские способы надзора. Одним из примеров служит использование интеллектуальных комплексов "Городовой", оснащённых нейронными сетями. Автоматизированная система фиксации нарушений обеспечивает значительное повышение оперативности и точности мониторинга состояния городской среды.

