После публикации Piter.tv в Пушкарском переулке демонтируют бесхозную детскую горку

Площадка расположена на участке, который относится к землям общего пользования, и государственная собственность на него не разграничена.

После публикации Piter.TV о бесхозной детской площадке во дворе дома №9 по Пушкарскому переулку жители получили официальный ответ от Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Как сообщили в ведомстве, по данным Региональной геоинформационной системы Петербурга, площадка расположена на участке, который относится к землям общего пользования, и государственная собственность на него не разграничена. Это означает, что конкретного балансодержателя у территории нет.

В администрации Петроградского района подтвердили, что сведения о дате установки, сроках эксплуатации и ответственных лицах за размещение оборудования отсутствуют.

Администрация считает целесообразным выполнить демонтаж оборудования в текущем году и включить установку нового в адресную программу благоустройства территории муниципального округа на последующие годы.

Скриншот: ответ ГАТИ

Таким образом, опасную горку, о которой ранее сообщали жители, демонтируют до конца 2025 года, а на её месте в перспективе появится новое, безопасное игровое оборудование.

Фото: Piter.tv