Хозяин отзовись: жильцы дома №9 на Пушкарском переулке просят демонтировать бесхозную горку

По мнению местных жителей, горку следует демонтировать: площадка в течение двух лет разрушается и уже не предназначена для детей. Однако владелец площадки неизвестен.

Жители дома №9 на Пушкарском переулке ищут хозяина бесхозной горки, объект уже два года стоит без дела. Детскую площадку установили во дворе почти 10 лет назад, за это время она пришла в негодность и стала небезопасна для игр. Ступени у горки разрушились, покрытие сгнило и покрылось мхом, турники и кольца заржавели. Местные просят демонтировать бесполезную площадку, однако сначала нужно выяснить, кто ее владелец.

Горка стоит на городской земле, но Администрация города говорит, что она принадлежит ТСЖ, а ТСЖ отвечает: "Земля не наша, горка тоже не наша, мы не ставили". При этом ситуация странная, так как у нас двор закрытый: стоят ворота, которые регулируются консьержем, и круглосуточное видеонаблюдение во дворе. Получается, завести сюда технику, чтобы поставить эту горку, незаметно – невозможно, и ТСЖ должно быть в курсе, кто это сделал. Юлия Игина, жительница дома №9 на Пушкарском переулке

Активисты неоднократно сообщали о проблеме на портале "Наш Санкт-Петербург" и обращались в Администрацию города. После чего из Администрации Петроградского района ответили: по документам объект принадлежит ТСЖ, а также инициировали выез Госжилинспекции для проверки.

Жилищная инспекция провела проверку: она приходила и проверяла документы, и по ответу, горка стоит на городской земле, а документов у ТСЖ на неё нет. И Госжилинспекция направила дальше запрос в ГАТИ, но ГАТИ так и не ответила. Юлия Игина, жительница дома №9 на Пушкарском переулке

Сейчас жители обратились за помощью к юристам, они направили обращение в Прокуратуру Петербурга с просьбой разобраться со статусом объекта.

Прокуратура может перенаправить этот запрос в Администрацию или ТСЖ, и тогда у них не будет другого варианта, кроме того, как ответить внятно и понятно. Либо прокуратура сама может разобраться в вопросе: если они увидят, что госорганы перекладывают друг на друга ответственность, то может вынести предписание об устранении нарушения закона. В данном случае горка явно установлена с нарушением всевозможных нормативов, она может представлять опасность для детей, поэтому прокуратура вполне может вынести предписание об обязании демонтировать эту горку. И пускай она решит, кто ее должен демонтировать: Администрация или ТСЖ. Владислав Воронов, юрист петербургской юридической компании

Также, по словам юриста, Прокуратура может предложить жителям обратиться в суд на управляющую организацию.

Конкретно по ТСЖ "Пушкарский,9" мы уже подали в суд два иска, соответственно будем пытаться решить вопрос в суде. Но в целом это не первый пример ненадлежащего исполнения обязанностей этим ТСЖ: не предоставляются документы собственникам, не дается возможности решить этот вопрос через собрание собственников, потому что мы можем организовать общее собрание, и там, допустим, поставить вопрос о демонтаже горки. Но сделать этого мы не можем нам не выдают документы необходимые для подготовки этого собрания. Владислав Воронов, юрист петербургской юридической компании

Если удастся добиться демонтажа горки, жители предлагают облагородить уголок и посадить на этой территории клумбы с цветами и кустарники.

Видео, фото: Piter.TV