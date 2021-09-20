Полицейские Петербурга задержали очередных лжесантехников

Задержаны трое подозреваемых.

В Петербурге полицейские задержали очередных лжесантехников. С августа по сентябрь, приехавшие из разных регионов страны злоумышленники, приходили к пожилым людям "осматривать батареи", а уходили со сбережениями пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Полиция задержала троих ранее судимых мужчин: 29-детнегоо жителя Владимирской области, 26-летнего жителя Красноярского края и 32-летнего жителя Архангельской области. По версии следствия злоумышленники в разном составе совершили три преступления против пожилых людей.

В Колпино 14 сентября таким образом пенсионерка лишились 100 тысяч рублей. Через несколько дней в Кировском районе у пожилой петербурженки похитили 7 тысяч рублей, а у 88-летней жительницы Невского района 30 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают иные эпизоды и соучастников преступной деятельности задержанных.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области