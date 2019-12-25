Что произошло в Петербурге 18 марта: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы 18 марта.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 18 марта? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

Губернатор Петербурга исключил отмену масочного режима.

Несмотря на улучшение ситуации с распространением ковида, снимать маски рано, заявил Александр Беглов. По словам губернатора, отмена масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе, но пока "ковид никуда не делся, пандемия не ушла".

Тем временем, ночным клубам, кинотеатрам, общепиту, концертным площадкам разрешили работать в ночное время. Соответствующее коронавирусное ограничение сняли сегодня.

Полиция задержала драчуна с Думской, который отправил в нокаут незнакомца.

33-летнего мужчину с разбитой головой и без сознания увидели на Думской ночью 16 марта, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Спустя два часа полиция задержала предполагаемого обидчика, 22-летнего парня. Как выяснилось, незнакомцы, будучи нетрезвыми, повздорили друг с другом из-за бомжа – за бездомного вступились обе стороны. Конфликт перерос в драку, который закончился серьезной травмой одного из участников. Возбуждено уголовное дело.

Петербургский завод "Герофарм" обеспечит инсулином россиян.

На предприятии заверили, что в городских аптеках недостатка лекарств не будет. Производство тысячи килограммов инсулиновой субстанции в год может полностью может обеспечить российский рынок. Практически весь цикл производства находится в Петербурге, готовые препараты фасуют в Подмосковье.

В Петербурге журналистов задержали на патриотическом концерте в СК "Юбилейный".

Журналисты приехали освещать мероприятие, посвященное 8-летию присоединения Крыма к России. В автозак завели корреспондентку SOTA Нику Самусик, сотрудника "Коммерсанта" Александра Корякова, журналиста MR7 Андрея Шведа. Все они были в зеленых жилетах прессы.

Лепнина обрушилась с фасада здания на Разъезжей улице.

Кусок фасада обрушился со здания №43/1, обошлось без пострадавших. Со слов очевидцев в соцсетях, обломок лепнины поцарапал одну из припаркованных машин.

Глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук уходит с поста.

Должность с 21 марта займет бывший зампредседателя Светлана Мельникова. Бондарчук руководил ведомством с января 2013-го года, новое место работы пока не разглашается.

Иномарка наехала на школьника в Шушарах.

Инцидент произошел у дома 23/1 по Ростовской улице вечером 17 марта. Пятиклассник выходил из припаркованного автомобиля, когда его сбила "Тойота". Подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу. Известно, что водитель 9 раз с начала года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.

На Финском заливе спасли провалившихся под лед рыбаков.

Сразу двух мужчин вытащили из воды в районе порта Бронка. Рыбаки расположились на льду в акватории Финского залива, несмотря на запрет выхода на лед с 15 марта. Нарушителей привлекут к административной ответственности, а МЧС усилит рейды по мониторингу ледовой обстановки.

Коллаж: Piter.TV

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО; Вконтакте / Петродворцовый район Санкт-Петербурга

Фото: ВКонтакте / Граждане Владимирского округа