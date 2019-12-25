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Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда на пятиклассника, выходившего из машины
Сегодня, 10:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда на пятиклассника, выходившего из машины

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В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу

Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода-подростка в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 23/1 по Ростовской улице около восьми вечера 17 марта, 36-летний водитель Toyota Camry наехал на пятиклассника, который вышел из припаркованного автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу.

За 2022 год водитель иномарки 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.

Накануне на скоростной трассе М-11 в Ленобласти погибли водители 28 и 70 лет.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мвд, пешеход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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