Полиция Петербурга проводит проверку по факту наезда на пятиклассника, выходившего из машины

Полиция проводит проверку по факту наезда на пешехода-подростка в Шушарах. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
У дома 23/1 по Ростовской улице около восьми вечера 17 марта, 36-летний водитель Toyota Camry наехал на пятиклассника, который вышел из припаркованного автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетний в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в детскую городскую больницу.
За 2022 год водитель иномарки 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Проводится проверка.
Накануне на скоростной трассе М-11 в Ленобласти погибли водители 28 и 70 лет.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все