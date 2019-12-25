На скоростной трассе М-11 в Ленобласти погибли водители 28 и 70 лет

По предварительной информации, около 10:20 на 660-м километре скоростной трассы М-11 в сторону Москвы у Mazda под управлением 28-летней женщины лопнуло колесо.

Утром 17 марта в Тосненском районе Ленобласти на скоростной трассе М-11 произошла смертельная авария. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По предварительной информации, около 10:20 на 660-м километре скоростной трассы М-11 в сторону Москвы у Mazda под управлением 28-летней женщины лопнуло колесо.

В остановившуюся иномарку въехал кроссовер Porsche Cayenne под управлением 70-летнего мужчины. В результате ДТП оба водителя скончались.

Ранее мужчина, который попал в ДТП у "Звенигородской", скончался в больнице.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО (47channel)