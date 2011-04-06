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Мужчина, который попал в ДТП у "Звенигородской", скончался в больнице
Сегодня, 9:14
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Мужчина, который попал в ДТП у "Звенигородской", скончался в больнице

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По предварительным данным, виновник аварии уже задержан.

Пострадавший в ДТП на Звенигородской улице скончался в больнице. Как узнал Piter.tv, погибшим стал 20-летний молодой человек.

Авария произошла вечером 16 марта на нерегулируемом пешеходном переходе у станции метро "Звенигородская". Автомобилист на "Шевроле" остановился не сразу. 

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу, но молодого человека не удалось спасти. По предварительным данным, водителя уже задержали. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина под видом коммунального работника обокрал пожилую сотрудницу Эрмитажа. 

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, пешеходный переход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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