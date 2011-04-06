Мужчина, который попал в ДТП у "Звенигородской", скончался в больнице

По предварительным данным, виновник аварии уже задержан.

Пострадавший в ДТП на Звенигородской улице скончался в больнице. Как узнал Piter.tv, погибшим стал 20-летний молодой человек.

Авария произошла вечером 16 марта на нерегулируемом пешеходном переходе у станции метро "Звенигородская". Автомобилист на "Шевроле" остановился не сразу.

Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу, но молодого человека не удалось спасти. По предварительным данным, водителя уже задержали.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина под видом коммунального работника обокрал пожилую сотрудницу Эрмитажа.

Фото: Piter.tv