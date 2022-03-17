Мужчина под видом коммунального работника обокрал пожилую сотрудницу Эрмитажа

Пенсионерка, проживающая в доме по проспекту Мориса Тореза, сообщила, что к ней в квартиру позвонил молодой мужчина, представился работником коммунальной службы и предложил проверить газовые коммуникации.

Житель Кемеровской области под видом коммунального работника обокрал 83-летнюю петербурженку, работающую в Эрмитаже. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка, проживающая в доме по проспекту Мориса Тореза, сообщила, что к ней в квартиру позвонил молодой мужчина, представился работником коммунальной службы и предложил проверить газовые коммуникации. Находясь на кухне, он воспользовался невнимательностью хозяйки и забрал со стола сотовый телефон. После этого подозреваемый предложил пенсионерке проверить напор воды в системе водоснабжения. Её он оставил следить за напором на кухне, а сам якобы отправился в ванную комнату для аналогичного замера. На самом деле мужчина прошел в комнату и забрал из сумочки кошелек с 12 тысячами рублей.

В течение суток, по "горячим" следам, сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался профессиональный вор, имеющий несколько судимостей за имущественные преступления. Подозреваемый родился в Кемеровской области. В Петербурге проживает нелегально в Кировском районе в снимаемой квартире.

Сотрудники полиции устанавливают другие факты противоправной деятельности задержанного.

Ранее стало известно, что в суде Петербурга рассмотрят дело о хищении лекарств для онкобольных на 4 млн рублей.

Видео: МВД