Губернатор Петербурга исключил отмену масочного режима

По словам градоначальника, отмена масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Петербург в данный период времени не будет отменять масочный режим, несмотря на улучшение ситуации с распространением COVID-19. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал губернатор Александр Беглов.

К сожалению, пандемия не ушла, и COVID никуда не делся, он существует. <…> Маски, дистанцию надо соблюдать. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам градоначальника, отмена масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Также после улучшения ситуации с коронавирусом, все медучреждения смогут вернуться к своей плановой работе.

Фото: Piter.tv