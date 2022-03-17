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Губернатор Петербурга исключил отмену масочного режима
Сегодня, 8:17
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Губернатор Петербурга исключил отмену масочного режима

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По словам градоначальника, отмена масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

Петербург в данный период времени не будет отменять масочный режим, несмотря на улучшение ситуации с распространением COVID-19. Об этом в эфире телеканала "78" рассказал губернатор Александр Беглов.

К сожалению, пандемия не ушла, и COVID никуда не делся, он существует. <…> Маски, дистанцию надо соблюдать.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам градоначальника, отмена масочного режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Также после улучшения ситуации с коронавирусом, все медучреждения смогут вернуться к своей плановой работе.

Фото: Piter.tv

Теги: маски, масочный режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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