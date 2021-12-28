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Лепнина обрушилась с фасада здания на Разъезжей улице
Сегодня, 19:06
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Лепнина обрушилась с фасада здания на Разъезжей улице

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Обошлось без пострадавших.

На тротуар обрушилась лепнина с фасада здания на Разъезжей улице. Обошлось без пострадавших. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. 

Автор написал, что "Фасадопад на этот раз случился на Разъезжей". Крупный кусок и мелкие части лепнины разбросаны по тротуару, судя по фото. Припаркованные рядом автомобили не пострадали. 

Ранее Дом Марка Шагала спасают от страшного капремонта. Сегодня местные жители наблюдают за тем, как с фасада дома №7 на Перекупном переулке отваливается штукатурка.

Фото: Мегаполис

 

Теги: елпнина, разъезжая, фасад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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