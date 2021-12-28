Лепнина обрушилась с фасада здания на Разъезжей улице

Обошлось без пострадавших.

На тротуар обрушилась лепнина с фасада здания на Разъезжей улице. Обошлось без пострадавших. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Автор написал, что "Фасадопад на этот раз случился на Разъезжей". Крупный кусок и мелкие части лепнины разбросаны по тротуару, судя по фото. Припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Ранее Дом Марка Шагала спасают от страшного капремонта. Сегодня местные жители наблюдают за тем, как с фасада дома №7 на Перекупном переулке отваливается штукатурка.

Фото: Мегаполис