Дом Марка Шагала спасают от страшного капремонта

Сегодня местные жители наблюдают за тем, как с фасада дома №7 на Перекупном переулке отваливается штукатурка.

Местные жители пытаются спасти дом №7 на Перекупном переулке после некачественного капремонта. После реставрации с фасада здания, где жил художник Марк Шагал, отваливаются слои краски и гранитные плиты. Жители отмечают, работы проводились зимой при минусовой температуре – спустя два месяца штукатурка начала трескаться.

Потому что были морозы, потому что люди все живые, и,конечно, в такой мороз стоять на фасаде по несколько часов невозможно. Они красили кусочками, разводили чем-то эту краску, чтобы она на морозе не скукоживалась, не застывала. Они нам говорили: "Ой, мы потом все перекрасим", я спрашивала, зачем же сейчас все это уродовать, в ответ: "Нам так сказали". Наталия Берая, председатель дома №7 на Перекупном переулке

Исторические элементы декора по первоначальному проекту должны были восстановить, однако на фасаде их нет. Жители уверены, ремонт выполнен некачественно: окна в доме остались без очистки и реставрации.

У нас в принципе хорошие рамы, их нужно было просто восстановить и качественно покрасить, чтобы они еще дальше служили, чтобы они хорошо закрывались. А они взяли сначал покрасили, на краску мокрую закрыли и еще раз покрасили. Наталия Берая, председатель дома №7 на Перекупном переулке

На месте парадного входа рабочие установили тонкую деревянную дверь – возникли перекосы и искривления. Козырек крыши также не заменили – из-за неверного уклона над верхними окнами образовываются сосульки.

На сегодняшний день они говорят, что по акту их работа не принята и что они будут это переделывать. Подрядчик ответил: будут задействованы альпинисты, и они просто перекрасят фасад. Просто перекрасить здесь не получится, здесь надо ставить леса, снимать все безобразие, которое отваливается, и заново красить. Наталия Берая, председатель дома №7 на Перекупном переулке

Дом №7 на Перекупном переулке имеет проходные два двора, где расположена литера Б, но эта часть дома в проект ремонта не вошла. Жители подготовили письмо в прокуратуру и губернатору города с требованиями провести настоящий капремонт.

Видео, фото: Piter.TV