Шведская журналистка рассказала, какие сюрпризы ей преподнес Петербург

Иностранку удивила система водоснабжения в старом доме.

В субботу, 16 января, шведская журналистка издания Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен поделилась впечатлениями от сюрприза, который ей приготовил зимний Петербург, сообщили в "ИноСМИ".

Вместе с дочерью корреспондент заселилась в пышный каменный дом с красивыми лестницами внутри на Петроградской стороне. Квартиры просторные, потолки высокие, а окна крупные. Однако система водоснабжения такого дома расположена на чердаке. Вода в трубах может замерзнуть в сильные холода: на чердаке не закрывают дверь, чтоб не образовывались сосульки.

Так, проснувшись в один из дней, журналистка обнаружила, что воды нет. Она пыталась найти выключатель отопительной системы, а позже к ней на помощь пришли арендодатели. Найдя выключатель женщина начала носить себе в квартиру по два ведра воды. Вода появилась лишь на следующий день. Вместе с дочерью она готовится к новым сюрпризам.

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Фото: Piter.TV