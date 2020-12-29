Прорыв трубы на улице Бутлерова заморозил автомобили местных жителей

Машины покрылись корками льда из-за сочетания пара от разлившейся горячей воды и мороза.

В седьмом часу утра в субботу, 16 января, у дома №11 по улице Бутлерова прорвало трубу с горячей водой. Как рассказал Piter.TV источник в экстренных службах, вода затопила порядка 100 квадратных метров дороги, аварийщики оперативно приехали на ликвидацию разлива.

Специалисты "Водоканала" локализовали вытекание к 9.40, воду с проезжей части откачали, после чего асфальт начали чистить. Местные автомобилисты в соцсетях рассказали, что поток воды, идущий от Пискаревского парка, подпортил им утро. Водители обнаружили на машинах плотные ледяные корки, образовавшиеся из-за пара от воды при морозной погоде, а некоторым из петербуржцев пришлось даже заскочить домой за резиновыми сапогами, чтобы залезть в машину: "Затем напялила резиновые сапоги, полезла левый борт смотреть (воды прилично, выше щиколотки). Соскребла лед со стекла и уехала".

Водители, у кого машины стоят вдоль Бутлерова, от Верности и до Зенита. Выходите пораньше и берите с собой пару вёдер с горячей водой, либо газовую горелку... По другому вы в свои автомобили не попадёте. В данный момент они похожи на кусок льда. Корка более 1 см. автомобилисты

Также автомобилисты посетовали, что дорога превратилась в каток, а кочки из образовавшейся наледи заставили машины трястись во время пути.

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